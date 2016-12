Kiépül az egészségügy Klik-rendszere?

Ónodi-Szűcs Zoltán, az Emmi egészségügyért felelős államtitkára pénteken Debrecenben utalt arra, hogy bevezetik az egyetemi kórházi státuszt. Az elképzelés már most óriási felháborodást vált ki országszerte.

Az előterjesztést Kósa Lajos, Pósán László és Halász János nyújtotta be. Egyik sarkalatos pontja, hogy új egészségügyi szolgáltató kategóriát vezetnek be, ez az úgynevezett "egyetemi kórház", amely az egyetem szervezeti egységeként hozható létre.Ezzel gyakorlatilag nyolc országos intézmény és sok megyei kórház elveszítené gazdasági önállóságát.- Ez a működésképtelen modell az oktatásügyben már megbukott Klik sémáját másolja le - mondta pénteken egy név nélkül nyilatkozó kórházigazgató.Lapunk először írta meg, hogy hatalmas káoszba fordul a kórházreform , az országos intézetek főigazgatói levélben tiltakoztak az elképzelés ellen.A vidéki kórházakban hasonlóan elutasító az előterjesztés fogadtatása. A megyei kórházak jelentős része már nevében is oktató vagy egyemeti kórházként határozza meg önmagát. Néhány kórházi vezető elismerte ugyan, hogy ez a státusz sok esetben csak névleges, s bár valóban oktatnak rezidenseket, de átfogóan minősített és ellenőrzött, az egyetemek szellemi hatóköréhez tartozó képzésekről a gyakorlatban nemigen lehet beszélni. Az "egyetemi" jelző inkább csak bizalmat ébresztő marketingeszköz.Ennek a megtartásához a jövőben fel kellene adniuk gazdasági önállóságukat, a döntések nem helyben születnének meg, ami egy kórház esetében kimondottan veszélyes, állították többen is.Az Emmi elképzelése szembe fordíthatja a kórházban tudományos minősítéssel rendelkező orvosokat a megyei intézmények vezetőivel, hiszen érdekeik ezentúl nem feltétlenül lesznek azonosak. A minősített orvosok bizonyára ragaszkodnának az egyetemhez való minél szorosabb kapcsolódáshoz, míg a kórházak jelenlegi irányítói érdemi hatáskörük elvonását látják az előterjesztésben.