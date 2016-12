Egy gyilkos lett 26 évünk szimbóluma

A romagyilkosságok pere ugyan Magyarország keresztmetszetét adta, de katarzist nem. Erről írta Vágvölgyi B. András új, Arcvonal keleten című oknyomozó könyvét.

A romagyilkosságok megértéséhez egy egész társadalmi kórképet fel kellett volna rajzolni, állítja a könyvében. Az ön munkája hol helyezkedik el ebben a megértési folyamatban?

Megpróbáltam a társadalmi folyamatot érzékeltetni, ami 2006 őszétől napjainkig tart. A futballhuliganizmus, a 2006-os őszi zavargások, a Magyar Gárda megalakulása fontos szerepet játszott ebben, és ezt látjuk egészen a ligetvédők ellen fellépő biztonsági emberek esetében is. A könyv három részből áll, az első dokumentumok alapján próbálja megfogalmazni, mi is történhetett. A második egy napló, a harmadik pedig olyan anyagokból áll, amelyeket a harmadfokú ítélet után kaptam meg, és feldolgoztam a kulcsszereplőkre lebontva. Van egy rész Kiss Árpádról is, akivel három megbeszélt időpontom is volt börtönbeszélgetésre, de mindet visszamondta.

A könyv fikcióval kezdődik, ezt jelzi is. Nem tartja kockázatosnak azt, hogy az olvasó esetleg a későbbi részeket is fikciónak olvassa?