Jó drágák ezek az autók, nincs is még sok belőlük az utakon

Több új modell is felvonult a hét végén záró párizsi autó-világkiállításon, ahol a látványos tanulmánymodellek még a jövőt képviselték. A Mercedes al-márkájának szánt EQ villanymotorjának teljesítménye lóerőre átszámolva 375, hatótávolsága 500 kilométer. Ez azonban még csak ígéret, ahogy a dízelbotrány miatt Canossát járó VW elektromos programjának legfrissebb koncepciója is. Dr. Herbert Diess, a Volkswagen márka igazgatótanácsának elnöke Párizsban így mutatta be az I.D. Electric Conceptet: „2020-ban megkezdjük az elektromos járművek teljes családjának piaci bevezetését. 2025-től már évi 2-3 millió elektromos ­autó a VW AG terve, ami a teljes termelés 20-30 százalékát jelentheti. A kollekció része lesz az ID, melyet 125 kilowattos teljesítményű villanymotor hajt majd, egy töltéssel akár 600 kilométeren át, és ami nem kevésbé fontos, hogy a hasonló teljesítményű Golffal azonos árért." A márka rajongóinak addig meg kell elégedniük a novemberben érkező e-Golffal, mely elődjénél egy töltéssel másfélszer hosszabb útra képes, ami a gyáriak tájékoztatása szerint 300 kilométert jelent.

A piacon a Renault–Nissan Al­liance dominál: eddig 350 ezer vil­lany­autót adott el a francia–japán konszern és a párizsi szalon leglátványosabb modelljével állt elő. A Formula E-sorozatban is sikeres Renault különleges formájú Trezorjának karbon karosszériája versenypályán bevált technikát takar. A Trezor légellenállása és akkumulátorainak hűtése az orr-rész hatszögletű nyílásai­val szabályozható, hátsó lámpáinak LED-es világítású üvegszálai erős fékezésnél valóságos mozit vetítenek az autó mögött haladóknak.

Tovább csiszolta utcai villanyautóit is a Renault: a korábbi 22 kilowattos akkucsomag mellé kapott még egy 41 kilowattosat a Zoe, melynek hatótávolsága 240 kilométerről 400-ra nőtt. A beszállító dél-koreai LG Chem pakk alig lett nagyobb, igaz, a bővített modell felára 750 ezer forint. Együttműködés keretében ezzel a rendszerrel újította meg a Daimler is a Smart villanyminit. A német piacon a Zoe ára 22,1 ezer euróról indul, erre jön még az akkupakk havi 59 ­eurós bérleti díja. Az európai elektromos ­autó szegmensének robbantója lehet az Opel Ampera, mely jelenleg a távolsági rekordot tartja a szériamodellek között: az ötszemélyes kompakt egy töltéssel ötszáz kilométeresnél hosszabb út megtételére képes: a 2017-ben piacra kerülő ára tízmillió forint körül lesz.