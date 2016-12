Orbán fogorvosa mindent megtett, mégis beragadtak az Ironmannek járó milliók

Hiába várja a júliusban azonnalira beígért állami támogatást a nyáron lezajlott Ironman 70.3 verseny szervezője. A nemzetgazdasági szempontból is fontos nemzetközi rendezvénynek a kormány 180 millió forintot ítélt meg, a pénznek a Magyar Triatlon Szövetségen keresztül kellene eljutnia az ironmanesekhez, de nem jut. A szakszövetség és a versenylicencet birtokló Kropkó Péter vállalkozása között rég elmérgesedett a viszony, főleg miután a szövetség a tavasszal megpróbálta bemártani őket az amerikai jogtulajdonosnál.

Az Ironman 70.3 olyan nemzetközi rangú sportesemény, amely a turizmuson keresztül nagyban hozzájárul a gazdaság növekedéséhez – lelkendezett július végén a nagyszabású budapesti triatlonverseny politikus fővédnöke.

L. Simon László a verseny előtt azt mondta, hogy az amerikai licenc alapján megrendezett verseny nagyszerű lehetőséget jelent Magyarország számára a sport, a turizmus és a kultúra összekötésére. A triatlon egyre menőbb sportágnak számít a világban, a nyári magyar versenyre is közel kétezren neveztek be, többségükben külföldről. Ráadásul az Ironman amerikai jogtulajdonosa azt is meglebegtette, hogy ha minden jól megy, 2018-ban akár Budapest kaphatja a 70.3 versenysorozat világbajnokságának rendezését is. (Az Ironman 70.3 1,9 km úszásból, 90 km kerékpározásból és 21.1 km futásból áll. Az elnevezésben szereplő szám a verseny során megtett távolság mérföldben kifejezett összesítése.)

Az ebben rejlő gazdasági potenciált a kormány is észlelte, ezért néhány nappal kezdés előtt az Ironman 70.3-at is felvette a kiemelten támogatott sportrendezvények közé.