Rock nyitott blendével

A Reckless albumon egymást követték azok a számok (Run To You, Heaven, Somebody, Sum­mer of '69, Kids Wanna Rock), amelyekért ma is telt házak előtt koncertezik.

Október 9-én Budapesten lép fel a magyar fővárosban gyakran megforduló Bryan Adams. Harmincöt éves pályafutása tizennegyedik szólóalbumával a tavaly megjelent Get Up turnéjával érkezik.

hirdetés

A slágerlistákon végigsöprő szám nincs a Get Upon, de tisztességes munka. Amiben jelentős szerepet játszott az örök mentor Jim Vallance és Jeff Lynne. Igen, az a Jeff ­Lynne, az Electric Light Orchestra (ELO) vezetője és frontembere, aki ezúttal produceri szerepet vállalt. S olyan tipikus ELO-s hangzást (mégis mi mást?) teremtett, amivel a fanyalgók szerint harminc évvel visszarepítette az időben pártfogoltját.

Ami azért is érdekes, mert az 56 éves Bryan Adams mindig azt hangoztatja, sohasem merül el a múltban, a nosztalgiázás helyett a jelen érdekli. Rajongótábora viszont éppen a múlt, az 1980-as és 1990-es évek nagy sikereit követeli. Az a bőrdzsekis-fehér pólós-farmeros srác, aki – 1991-es dupla albumának címét kölcsönözve – felébreszti a szomszédokat. Mert úgy csap a gitárja húrjai közé. S akinek bevallása szerint a legjobb play back az, amikor a publikum énekli helyette a strófákat. Straigth From The Heart. Egyenesen a szívből.

A kétgyermekes apa sokat finomodott. Ma már inkább lefésüli a haját és minimalista stílust követve feketébe öltözik. A színválasztás némileg ellentmond annak, hogy a szíve mélyén megmaradt hippinek. Vegetáriánus, állítólag gyengéje a kókuszfagylalt. S beérkezett férfiemberként leállt a csajozással, szupermodellek és színésznők mellett hírbe hozták a néhai Lady ­Diana Spencerrel is. Adams mindenről mélyen hallgatott.

Remek fotós is, gyakran kérik fel magazinok, hogy sztárokat és hétköznapi hősöket fényképezzen le. Pár éve sorozatot készített az afganisztáni és iraki háború brit veteránjairól. Akik amputálva, sebhelyekkel tarkítva is viselik egyenruhájukat. Büszkén.