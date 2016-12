Kitiltották a nindzsákat a márianosztrai fegyházból

A „dühöngő" zárka rendszeres igénybevétele mindenképpen eltér az országos gyakorlattól. És a Helsinki Bizottság e témában készült jelentése még a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BVOP) is meglepte. Utasították a börtönparancsnokot a gyakorlat soron kívüli felülvizsgálatára, és elrendelték, hogy a jövőben a „dühöngő" zárkát csak kivételesen indokolt esetben használják.

A börtönőri bántalmazás megelőzésére a leghatékonyabb eszközök a térfigyelő kamerák. Ahol működnek, elvétve fordul elő erőszak. Ezért a Helsinki Bizottság azt javasolta a BVOP-nak, hogy a „dühöngőben" és az oda vezető folyosókra is telepítenek kamerákat.

A rabok arra panaszkodtak, hogy a munkáltatás előtt és után végzett motozás során a meztelenre vetkőztetett fogvatartottakkal rendszeresen gúnyolódnak és megalázzák őket. Az intézetben folyamatosan jelenlévő speciális egység sötét kámzsát viselő (börtönszlengben „nindzsáknak" nevezett) tagjai megfélemlítő hatást gyakorolnak a fogvatartottakra.

A motozással kapcsolatos panaszokat ugyan nem erősítette meg a BVOP célellenőrzése, azonban a kámzsák használatát újraszabályozták: a műveleti csoport tagjai a továbbiakban kizárólag az intézet területén kívül, előállítási, szállítási, illetve egyéb fokozott biztonsági kockázatú feladatok végrehajtása során viselhetnek maszkot.

A márianosztrai fegyintézet befogadóképessége 481 fő, a látogatás első napján mégis 713 főt tartottak itt fogva. Ez 148 százalékos túlzsúfoltságot jelent. A 101 zárka közül csak 12 zárkában volt biztosítva az előírt minimális mértékű mozgástér. 606 fő, az összes márianosztrai rabnak mintegy 85 százaléka tehát túlzsúfolt zárkákban volt elhelyezve. A legzsúfoltabbikban az egy főre jutó szabad mozgástér mindössze 0,91 négyzetméter volt.

Egyetlen olyan zárka sincs, amelyben lenne különszellőzésű WC. 36 zárkában van fallal leválasztva a mellékhelyiség, a többiben még ilyen elkülönítés sincs. A most zajló korszerűsítés során egyre több zárkában rekesztik el fallal a WC-t, év végére azt ígérik, év végéig minden több embert befogadó zárkában így lesz. Ez nyilvánvalóan helyes dolog.

Viszont a zárkák általában véve is rendkívül rossz állapotban vannak, a leharcolt berendezési tárgyak a fogvatartottak testi épségét is veszélyezteti. Most újítják fel a fürdőket és a konyhát, valamint a tervek között szerepel a férőhelybővítés, a WC-k leválasztásának folytatása és egy új körletrész kialakítása.

(A jelentés és a BVOP válasza a Helsinki Bizottság honlapján elérhető.)