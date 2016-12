Bukik a Tesla

Magas ára miatt a magyarországi támogatási rendszerből kiesik a Tesla, de nem emiatt zuhantak eladásai az európai piacon. Pedig a 47 ezer villanyautó hétszázalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest: a JATO adatai szerint az első félévben 11 727 Renault Zoe 40 százalékos, a második helyezett 11 ezer Nissan Leaf 25 százalékos növekedést jelent, miközben a 6700 Tesla Model S kilenc százalékkal marad el tavalyi eredményétől. A Citroën C-Zero és Peugeot iOn minikből nyolcvan százalékkal több kelt el.

A Tesla Model X a párizsi autókiállításon

Benoit Tessier / Reuters

Idén kétmilliárd forint, jövőre hárommilliárd jut a magyar költségvetésből új villanyautó-vásárlás támogatására, ami legfeljebb 15 millió forintosnál olcsóbb jármű bruttó árának 21 százalékát és legfeljebb másfél millió forintot jelent. Ha többéves késéssel is, de Magyarország is beszállt az európai versenybe: immár nemcsak szavakkal, töltési, adó és parkolási kedvezményekkel, hanem pénzzel is.

Ahogy más országokban, úgy nálunk is felmerül, hogy akinek van 15 millió forintja, annak inkább akad még másfél milliója villanyautóra, ám akinek nincs, azon kevésbé segít a másfél milliós támogatás, nem véletlen, hogy három év alatt csak hétszáz tisztán villamos hajtású autó kelt el. A támogatható vil­lanyautók listáján egy kishaszonjármű és kilenc személykocsi szerepel. A támogatásnak köszönhetően beindult az árverseny, melyből a hétvégére is jutott. A korábban legolcsóbb VW e-up!, támogatással hatmillió forintnál kevesebbért lehet megvenni, de ezzel már a harmadik helyre szorult a az elektromos személyautók listáján, melyen a legdrágább a Mercedes: a B osztály dotált bruttó ára 10,827 millió forint.

A Peugeot és a Citroen pénteken délután jelentette be, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázat keretében az elektromos autóikra maximálisan elérhető 1,5 millió Ft-os állami támogatáshoz a márka magyarországi importőre az elektromos iOn és C-zero modelljéhez további 1,5 millió Ft kedvezményt ad, így mindkét városi kisautó már bruttó 5,6 millió Ft-tól elérhető, ezzel a magyar piacon a legolcsóbb EV minijei.