Autós üldözés Heves megyében, akciófilmbe illő végjátékkal

Autós üldözés volt pénteken délután Eger és Egerbakta között. A heol.hu információi szerint közlekedési baleset is történt, a kábítószer hatása alatt álló, beszámíthatatlanul viselkedő férfi leszereléséhez pedig a mentőket is riasztani kellett, mert nem engedte magát megbilincselni. A mentők nyugtatót adtak be a gyanúsítottnak, aki meg is sérült az intézkedés során.

A rendőrök úgy tudták megállítani az ámokfutót, hogy egy menetrendszerinti buszt keresztbe állítottak a főúton, hátulról pedig egy rendőrautó üldözte. Az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták.