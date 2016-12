A YouTube már a rádiót is lenyomta Magyarországon

Médiatörténeti pillanatról számolt be a a ProArt megbízásából készült zeneipari jelentés: a Hétfa Kutatóintézet és Elemzőközpont tanulmánya szerint idén először többen hallgattunk a YouTube-on zenét, mint a rádióban. Főleg a 18-29 éveseknél látványos az online zenék térnyerése: a fiatalok 80 százaléka már a neten hallgat zenét.

A reprezentatív, magyar lakosság körében készült felmérésből kiderült: amikor külföldi és magyar előadók közül kell választani, kétszer annyian voksoltak a hazai zenére. A megkérdezettek fele szerint pedig az a lényeg, hogy "jó legyen a zene" - függetlenül annak "nemzetiségétől".

Koncerten a lakosság 62 százaléka járt az elmúlt egy évben - ami kétszerese a 2013-as tanulmányban mért eredménynek. Nem csak a szó hagyományos értelmében vett koncertre terjedt ki a felmérés, hiszen a falunapok, gasztrofesztiválok is fontos szerepet töltenek be a magyar lakosság élőzene-fogyasztásában, de a bárokban, színházakban hallható élőzene is beleértendő az eredménybe.

A rádió és a YouTube - vagy ehhez hasonló más streaming szolgáltatások közötti versenyt összesítésben az utóbbi nyeri, korosztályonként azonban változó a helyzet. Nem meglepő, hogy a streaminget a fiatalok részesítik előnyben: a 18-29 évesek több mint háromnegyede választja az ilyen típusú online zenehallgatást, míg az 50 és 60 év közöttieknek már csak a 38 százaléka. Utóbbiak 84 százaléka elsősorban rádión hallgat zenét.

Telefonon, CD-n, más adathordozókon tárolt zenéket ugyanakkor mindegyik vizsgált korosztály hasonló arányban hallgat. A 18 és 29 év közöttiek 46%-a választja a zenehallgatásnak ezt a hagyományosabb formáját, a 30 és 49 év közöttiek fele, míg az idősebbeknél ez az arány 58%.