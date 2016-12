Ipari mennyiségű pert indít a Zsolnay porcelánmanufaktúra

Pécsett elkezdődtek azok a perek, amelyeket a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. indított 118 volt dolgozója ellen, mivel a cég vezetése szerint az alkalmazottak megalapozatlanul távoztak a gyárból, rendkívüli felmondással.

Mint arról írtunk, június 7-én felmondott a felszámolás által fenyegetett Zsolnay dolgozóinak 80 százaléka, és azonnal átlépett a pécsi önkormányzat által alapított Ledina Kerámia Kft.-hez. A távozók közleményben azzal indokolták lépésüket, hogy a Zsolnay ellen adóvizsgálat folyik, s így a dolgozók veszélyben érzik jövőjüket. A tömeges kilépés miatt a manufaktúra pár napig leállt a termeléssel. Aztán a Zsolnay kifizette tartozását és a termelést újraindította, az adóvizsgálat pedig mindmáig nem hozott a nyilvánossággal megosztható eredményt. A cég pert indított a tömegesen kilépő dolgozók ellen, mivel távozásuk indoka – a Zsolnay vezetői szerint megalapozatlan volt, és a leállás mintegy 100 milliós kárt okozott a gyárnak.

A pécsi munkaügyi bíróságon pénteken nyolc volt porcelángyári alkalmazott pere startolt, ám közülük csak egy jött el. Ő azt állította, hogy június 7-én a Zsolnay dolgozókat a Ledina irányítói arról tájékoztatták: a manufaktúra tulajdonosa, a szír származású Bachar Najari nem fizeti ki a cég több száz milliós tartozását, és a termelést külföldre viszi. Ezért aki továbbra is a szakmájában és helyben akar dolgozni, az lépjen át azonnal a Ledinába. A felmondás indokát - az alperes szerint - nem a távozó dolgozók, hanem a Ledina jogászai fogalmazták meg a kilépők helyett, akik – megélhetésüket féltve – elfogadták az ajánlatot.

A város egyébként a Ledina létrehozását azzal indokolta, hogy meg akarja menteni a városhoz kötődő Zsolnay másfél száz éves termelési kultúráját, és munkát akarnak biztosítani a porcelángyári dolgozóknak. Ám az ügy ismerői szerint a Zsolnayban kisebbségi részt birtokló önkormányzat kormánypárti irányítói azért fordultak a többségi részvénycsomag gazdája ellen, mert a gyárat vissza akarták szerezni, majd át akarták játszani egy jó fideszes kapcsolatokkal rendelkező gazdasági érdekkörnek. A bíróságon egyedül megjelenő alperes vallomása erősíti ezt a feltételezést.

Amiképp az is, hogy a Ledina egyik közvetett tulajdonosa, Bozóki János szeptember 1-jén kezdeményezte Zsolnay márkanév saját nevére történő védjegybejegyzését. Ezt a Zsolnay Zrt. vezetői észlelték, és jogi eszközökkel fellépnek a bejegyzés ellen. Ha nem teszik, akkor a Ledina - amely négy hónapja munka nélkül fizeti dolgozóit - maga is gyárthat Zsolnay márkanév alatt futó termékeket. A Zsolnay erről közleményt adott ki, s arról is szóltak, hogy az offshore cégek alapításában jártas Bozóki bizalmas viszonyt ápol és üzleti kapcsolatban van Szabó Iván ügyvéddel, aki a pécsi önkormányzat Zsolnay ellen indított harcának egyik fő szervezője volt.

A jövő héten folytatódnak a Zsolnay és a cégtől rendkívüli felmondással kilépő dolgozók közötti perek. Ha a bíróság megállapítja, hogy indokolatlanul mondtak fel az alkalmazottak, és kártérítés jár a cégnek, akkor a dolgozók helyett várhatóan a város fizet, hisz erre az alkalmazottakat átcsaló szervezők – Pécs vezetőire hivatkozva – ígéretet tettek. Kérdés, hogy ez az átvállalás jogilag miképp lesz megindokolható.